Зеркало оказалось кривым: Слуцкий оценил заявление Зеленского о перемирии

Владимир Зеленский обещал зеркально ответить на объявленное пасхальное перемирие, но, по мнению главы комитета Государственной Думы по международным делам Леонида Слуцкого, это обещание не было выполнено.
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