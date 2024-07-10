Филипп Киркоров и Денис Дорохов сыграют в кино братьев. В Сочи начались съемки новой комедии "Братья", в котором дебютирует Филипп Киркоров.
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Филипп Киркоров и Денис Дорохов сыграют в кино братьев. В Сочи начались съемки новой комедии "Братья", в котором дебютирует Филипп Киркоров.