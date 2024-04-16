РИА «Новости»: Великобритания ищет новые страны, чтобы высылать мигрантов

Власти Великобритании не теряют надежды сократить поток мигрантов. Как сообщило РИА «Новости», в Соединенном Королевстве подумывают переселить их в Армению, хотя страна отрицает, что ведет переговоры по этому вопросу.
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