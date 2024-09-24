Градоначальник потребовал разобраться с бездействием смоленских коммунальщиков

На еженедельной планерке в мэрии, которая прошла 23 сентября, градоначальник оценил работу ЖЭУ. Общаясь с главой «Городской управляющей компании», Александр Новиков подчеркнул, что организация «не желала и не желает работать с населением».
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