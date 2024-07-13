Вкуснее, чем драники и пельмени. Колдуны: трудно удержаться, чтобы не переесть

Колдуны — это блюдо белорусской кухни, похожее на драники и пельмени одновременно. Они представляют собой лепёшки из тёртого картофеля с начинкой из мясного фарша, которые обжариваются до золотистой корочки и затем тушатся в соусе.
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