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Бэм Адебайо исполнил постер-данк с сопротивлением Джо Харриса

Бэм Адебайо исполнил постер-данк с сопротивлением Джо Харриса

Центровой «Майами» Бэм Адебайо стал автором эффектного данка в матче с «Бруклином» (101:102). Адебайо исполнил постер-данк с сопротивлением свингмена «Нетс» Джо Харриса, который пытался спровоцировать чардж, но получил фол в защите.

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