«Ньюкасл» подтвердил дисквалификацию Тонали

«Ньюкасл» подтвердил дисквалификацию защитника Сандро Тонали из-за ставок. «Вечером в пятницу «Ньюкасл» получил подтверждение того, что ФИФА ратифицировала дисквалификацию», — сообщает пресс-служба клуба.
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