22 невероятно красивых торта, ради которых можно напрочь забыть о калориях

20 июля — день, когда весь мир отмечает Международный день торта. Что может быть лучше, чем насладиться нежными, воздушными слоями бисквита, ароматными кремами и уникальным декором? В этот праздник Бигпикча собрала для вас фотографии с Reddit от настоящих мастеров «тортостроения».