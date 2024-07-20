22 невероятно красивых торта, ради которых можно напрочь забыть о калориях

20 июля — день, когда весь мир отмечает Международный день торта. Что может быть лучше, чем насладиться нежными, воздушными слоями бисквита, ароматными кремами и уникальным декором? В этот праздник Бигпикча собрала для вас фотографии с Reddit от настоящих мастеров «тортостроения».
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