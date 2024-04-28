Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Не сошлись характерами: он полюбил другого.

Не сошлись характерами: он полюбил другого.

Изображение с сайта sferijiznivm.ru - Он меня оскорбил, понимаете? Он меня унизил! Вы не представляете, какое это унижение - прийти домой и увидеть такое! Знаете правило счастливого брака? Перед тем, как внепланово вернуться домой с работы или из командировки - позвоните супругу и предупредите, что нынче будете раньше.

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