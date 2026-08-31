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Царьград

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Саудовский танкер SIDR задержали в Ормузском проливе

Саудовский танкер SIDR задержали в Ормузском проливе

Саудовский танкер SIDR, перевозящий 2 млн баррелей нефти, был задержан в южной части Ормузского пролива после активации автоматической системы.

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