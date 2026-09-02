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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Калининградской области о поведении Талалаева: «Не приветствую такие высказывания и жесты. Проявление сверхэмоциональности недопустимо»

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко осудила поведение Андрея Талалаева . Тренер «Балтики» был дисквалифицирован на 4 матча РПЛ и оштрафован на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».

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