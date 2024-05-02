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Берни Экклстоун: «Ферстаппен слишком умен для ухода из «Ред Булл»

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун скептически относится к разговорам о предстоящем разрыве между трехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном и «Ред Булл».

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