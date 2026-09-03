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МОСИНФОРМ

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Театр на Юго-Западе открывает юбилейный сезон

Театр на Юго-Западе открывает юбилейный сезон

Юбилейный, 50-й сезон Театра на Юго-Западе откроется 10 и 11 сентября. В основу его программы легла идея связи поколений: она объединит прошлое театра, его нынешний коллектив и планы на будущее.

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