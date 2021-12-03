Главу сельского поселения в Крыму второй раз осудили за пьяное вождение

В Крыму за последние 2 года второй раз вынесли приговор главе администрации Льговского сельского поселения Кировского района за пьяное вождение.
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