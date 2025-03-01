В Абхазии начался второй тур президентских выборов

Второй тур выборов президента стартовал в Абхазии, сообщает 1 марта агентство Апсныпресс. В 8 утра открылись 152 избирательных участка в 35 округах на территории республики, а также два экстерриториальных участка в России — в Москве и Черкесске.
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