Velvet nails: бархатный маникюр становится главным beauty-трендом осени 2026

Маникюр, который выглядит как бархат на свету, возвращается в число самых желанных beauty-трендов. Velvet nails соединяют мягкое сияние, глубину цвета и эффект движения — и особенно хорошо смотрятся в осенней палитре.
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