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Liquid Network возобновляет создание блоков после эксплойта на сумму $320 млн.

Liquid Network возобновляет создание блоков после эксплойта на сумму $320 млн.

Liquid Network возобновила создание блоков после вывода BTC на сумму $320 млн, однако обработка транзакций и операции по привязке активов остаются приостановленными на время проведения восстановительных работ.

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