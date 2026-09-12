Зеленский: Украину вынуждают признать, что она никогда не станет членом НАТО

Украину якобы вынуждают признать, что она никогда не станет членом НАТО. Если Киев согласится на такие условия, российская сторона получит существенную гарантию безопасности.
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