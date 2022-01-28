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Молодая вдова Александра Градского Марина Коташенко распродает личные вещи на Авито

Молодая вдова Александра Градского Марина Коташенко распродает личные вещи на Авито

Марина Коташенко. Фото spletnik.ru Лидия ГубинаПосле смерти знаменитого музыканта Александра Градского у его молодой вдовы начались большие проблемы – в том числе и финансовые, даже несмотря на предполагаемое солидное наследство от богатого супруга.

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