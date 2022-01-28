Молодая вдова Александра Градского Марина Коташенко распродает личные вещи на Авито

Марина Коташенко. Фото spletnik.ru Лидия ГубинаПосле смерти знаменитого музыканта Александра Градского у его молодой вдовы начались большие проблемы – в том числе и финансовые, даже несмотря на предполагаемое солидное наследство от богатого супруга.