Джулия Фокс рассказала, почему у нее не было секса с Канье Уэстом

Модель поделилась подробностями шестинедельного громкого романа с рэпером. Спустя два года после разрыва отношений, вернее, короткого, но громкого романа с Канье Уэстом Джулия Фокс рассказала, что отношения с рэпером оставили у нее неприятный осадок.