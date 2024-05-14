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Джулия Фокс рассказала, почему у нее не было секса с Канье Уэстом

Джулия Фокс рассказала, почему у нее не было секса с Канье Уэстом

Модель поделилась подробностями шестинедельного громкого романа с рэпером. Спустя два года после разрыва отношений, вернее, короткого, но громкого романа с Канье Уэстом Джулия Фокс рассказала, что отношения с рэпером оставили у нее неприятный осадок.

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