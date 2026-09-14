Компании из СНГ задолжали российскому бизнесу почти триллион рублей

Задолженность компаний из стран СНГ перед российским бизнесом по прямым договорам в июне 2026 года достигла рекордных 967 млрд рублей, увеличившись более чем на 40% за год, следует из данных Росстата, проанализированных «Известиями».
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