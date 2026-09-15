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Царьград

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ВЦИОМ выявил: 55% русских готовы на неофициальные зарплаты

ВЦИОМ выявил: 55% русских готовы на неофициальные зарплаты

Согласно исследованию ВЦИОМ, 55% русских согласны на неофициальную зарплату с условием увеличения дохода на 50%.

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