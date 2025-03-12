В РФ освоили метод избавления пациентов с Паркинсоном от тремора без операции

Новое оборудование в Институте мозга человека имени Бехтеревой позволит пациентам с болезнью Паркинсона избавиться от тремора конечностей без операций, рассказал "Известиям" директор организации, доктор медицинских наук Михаил Дидур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии