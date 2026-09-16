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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грег Руседски: «Те, кто сомневался в Звереве до этого года, просто не понимали, о чем говорили»

Грег Руседски объяснил, почему высоко оценивает игру Александра Зверева в этом сезоне. «На турнирах «Большого шлема» Зверев был намного лучше всех остальных.

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