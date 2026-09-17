В Тегеране выдвинули неожиданное условие открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив останется закрытым для судоходства, пока у власти остаются президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Мохаммад-Багер Золькадр.
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