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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри признал, что завлекал Леброна Джеймса в «Голден Стэйт»: «Кто не попытался бы, тот был бы дураком»

Лидер « Голден Стэйт » Стефен Карри подтвердил то, что болельщики предполагали месяцами, хотя и не слышали от него самого напрямую: этим летом он активно пытался переманить Леброна Джеймса в свою команду.

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