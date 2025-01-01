Подразделения группировки войск "Север" ВС РФ в ходе наступательных действий на курском направлении нанесли поражение формированиям 13 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Замостье, Куриловка, Дарьино, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Махновка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Суджа, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.
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