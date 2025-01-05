Пять сестер заживо сгорели из-за ошибки бабушки

В МЧС Абхазии сообщили о гибели пяти детей при пожаре в частном доме Пять детей погибли при пожаре в жилом доме на территории села Папынырхуа (Саберио) Галского района Абхазии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Галском отделении МЧС Абхазии.