Пять сестер заживо сгорели из-за ошибки бабушки

В МЧС Абхазии сообщили о гибели пяти детей при пожаре в частном доме Пять детей погибли при пожаре в жилом доме на территории села Папынырхуа (Саберио) Галского района Абхазии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Галском отделении МЧС Абхазии.
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