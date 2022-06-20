Военное обозрение

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Атомные субмарины проектов «Ясень» и «Антей» отработали одновременное поражение противника различными типами крылатых ракет

Атомные субмарины проектов «Ясень» и «Антей» отработали одновременное поражение противника различными типами крылатых ракет

В Баренцевом море прошли учения атомных подводных лодок "Северодвинск" и "Смоленск", в рамках которых АПЛ произвели пуск крылатых ракет по морской мишени, имитирующей отряд десантных кораблей противника.

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