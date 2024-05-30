Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. В апреле ей исполнилось 53 года. Последние годы она боролась с агрессивной формой рака.
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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. В апреле ей исполнилось 53 года. Последние годы она боролась с агрессивной формой рака.