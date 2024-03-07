Число ледокольных проводок в астраханских портах достигло рекордной цифры

В зимнюю навигацию ледоколы провели в астраханских портах рекордное количество судов. По итогам навигации 2023-2024 годов в морских портах Астрахань и Оля ледоколы провели 949 судов, сообщает Администрация морских портов Каспийского моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии