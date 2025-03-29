Мәскәү Җәмигъ мәчетендә Палестина халкына теләктәшлек белдерү йөзеннән Әл-Кудс көне үтте

Халыкара Әл-Кудс көне Рамазан аеның соңгы җомгасында бар мөселман дөньясы белән бергә Палестина халкына теләктәшлек белдерү һәм Иерусалимның (Әл-Кудс) әһәмиятле дини һәм мәдәни үзәк статусын саклап калуны хуплау йөзеннән үткәрелә.
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