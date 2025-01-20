Массированный удар "Байрактаров" по заводам Казани: Испытание русской ПВО – очевидцы о разрушениях и сильных пожарах

ВСУ в течение почти двух часов атакуют Казань. Сообщается, что целью стали местные заводы. Испытание русской ПВО – враг использует так называемые БПЛА "Лютый", которые, как утверждают эксперты, ничем не отличаются от турецких "Байрактаров".