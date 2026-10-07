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Газета.ру

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Врач Прокофьев: в день достаточно 30 минут физической активности

Врач Прокофьев: в день достаточно 30 минут физической активности

Бытует мнение, что для поддержания здоровья человеку нужно проходить в день не менее 10 тысяч шагов. Однако — это скорее маркетинг для продажи шагомеров, а не строгая медицинская рекомендация, сообщил в интервью Tsargrad.

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