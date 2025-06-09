В районе Орехово-Борисово Северное отремонтируют четыре дома

На юге Москвы, в районе Орехово-Борисово Северное, проведут капитальный ремонт жилых домов. Как сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков, проекты уже согласованы.