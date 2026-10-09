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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Финны будут выходить на пенсию в 70 лет

Финны будут выходить на пенсию в 70 лет

Министерство финансов Финляндии предложило повысить пенсионный возраст до 70 лет. Сейчас — 65 лет, то есть на 2,5 года выше, чем в России (недавно у них было 63 года, но пришлось повысить в 2017 году).

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя чак
чакизменено

В 2026 году возраст выхода на страховую пенсию по старости в России составляет:
59 лет — для женщин;
64 года — для мужчин. Автор, какие 2.5 года???