Движение судов в проливе Босфор временно приостановлено из-за аварии танкера

Вечером в воскресенье движение по проливу Босфор было полностью перекрыто в обе стороны в связи с аварией 107-метрового химического танкера IVYAN под флагом Мальты.
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