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Регионы России

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Движение судов в проливе Босфор временно приостановлено из-за аварии танкера

Движение судов в проливе Босфор временно приостановлено из-за аварии танкера

Вечером в воскресенье движение по проливу Босфор было полностью перекрыто в обе стороны в связи с аварией 107-метрового химического танкера IVYAN под флагом Мальты.

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