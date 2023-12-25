"Пора явить"героев" российской общественности", - очередная актриса сетует на проблемы из за поддержки РФ, Путина, и населения

Silver Kont

Ну вот, все жалуются, что их травят из-за их позиции по СВО, но имена уродов назвать "стесняются", мол, у них могут возникнуть проблемы... Да хули жалеть уродов, пока такие "добренькие" будут жевать сопли и играть в интеллигентность, эти мрази будут жить припеваючи и размножаться.... Назвали фамилии и должности - всё, выкинули уродов на улицу.... А они же ничего не умеют делать руками, так пусть хуй сосут, если в бордель подпольный возьмут ещё...