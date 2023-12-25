Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Gerbera Gerberova
    Потому что в этом городе много предателей, им все плохо.У избивших однору...
  • Сергей Парков
    Назвать фамилии бойкотирующих это доносительство или разоблачение внутреннего врага? Скрывая таких людей, эти актрисы..."Пора явить"герое...
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"Пора явить"героев" российской общественности", - очередная актриса сетует на проблемы из за поддержки РФ, Путина, и населения

"Пора явить"героев" российской общественности", - очередная актриса сетует на проблемы из за поддержки РФ, Путина, и населения

Politiki.net Не так давно я писал о том, как актриса Олеся Железняк - подверглась обструкции, за свою патриотическую позицию.

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Комментарии
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Silver Kont
Ну вот, все жалуются, что их травят из-за их позиции по СВО, но имена уродов назвать &quot;стесняются&quot;, мол, у них могут возникнуть проблемы... Да хули жалеть уродов, пока такие &quot;добренькие&quot; будут жевать сопли и играть в интеллигентность, эти мрази будут жить припеваючи и размножаться.... Назвали фамилии и должности - всё, выкинули уродов на улицу.... А они же ничего не умеют делать руками, так пусть хуй сосут, если в бордель подпольный возьмут ещё...
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7 час.
Балу -
Девчонки!... Мы с вами!...
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7 час.
Сергей Парков
Назвать фамилии бойкотирующих это доносительство или разоблачение внутреннего врага? Скрывая таких людей, эти актрисы фактически являются их пособниками. И все их разговоры и действия в поддержку СВО больше похожи на ширму, за которой они прячут свои истинные мысли. Пусть докажут, что их патриотизм не декорация, не роль, а состояние души. И нам хочется знать членов пятой колонны в лицо.
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2 час.

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