Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Звонок «другу»

Звонок «другу»

Интрига на тему «Президент проведет важный международный телефонный разговор» закончилась пшиком. Журналисты и общественность терялись в догадках: с кем?? Да еще во второй половине дня?? Не иначе сам Трамп позвонит! Радость-то какая! Позвонил Пашинян.

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