Хотите купить авто из Европы? От такой покупки лучше отказаться по этой причине

Вступившие в силу с 1 апреля 2024 года новые правила ввоза автомобилей из стран ЕАЭС могут повлиять на ситуацию с ценами на автомобили на российском рынке, поэтому от покупки некоторых иномарок лучше отказаться.
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