5 причин почему часто хочется «по-маленькому»: когда это норма, а когда – патология?

Желание чаще посещать дамскую комнату связано с множеством причин, которые могут быть вполне нормальными или же указывать на проблемы По тому, как часто хочется в туалет, в какое и через какое время можно многое сказать о здоровье женщины.
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