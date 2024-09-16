Слуга в законе: будет ли возбуждено дело против судьи Матеты

Во вторник, 17 сентября, должна решиться судьба председателя Солнцевского райсуда Москвы Артема Матеты: Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление Александра Бастрыкина о возбуждении против него уголовного дела.
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