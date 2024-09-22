Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 625 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Бездельникам и наркоторговцам надо определить место жительства в резервациях, откуда выезжать только по разрешительны..."Сама виновата": ...
  • евгений черкашин
    Похоже на фейк.Брехней победы не добудешь.200 тысяч дезерти...
  • Нина
    А фамилии торговцев отравой слабо сообщить? Видимо, не российские фио. А ничего, что, кто предупрежден, тот  вооружён...В Красноярском кр...

Четверть класса — цыгане. Ученики попавшего в реанимацию педагога назло говорили на своём языке

Четверть класса — цыгане. Ученики попавшего в реанимацию педагога назло говорили на своём языке

Одноклассники рассказали, что в тот день ребята нарочно спровоцировали учительницу. А отцу рассказала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Излишняя строгость!?? Вы совсем сбрендили? Учитель должен быть строгим и требовательным! Иначе не будет порядка и дисциплины!!!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх