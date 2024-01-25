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Подземная труба, эффект неожиданности, мини-котлы: раскрыли детали впечатляющей операции «Царская охота»

Подземная труба, эффект неожиданности, мини-котлы: раскрыли детали впечатляющей операции «Царская охота»

Семнадцатого января «тигры» из военной разведки смело прокладывают свой путь в тыл противника, направляясь к укреплению «Царская Охота» - бывший дом отдыха.

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