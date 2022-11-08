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В Хьюстоне неизвестный бросил банку в Теда Круза во время публичного мероприятия

В Хьюстоне неизвестный бросил банку в Теда Круза во время публичного мероприятия

В американского сенатора Теда Круза была брошена бутылка во время публичного мероприятия, на котором присутствовали политики в понедельник в Хьюстоне, штат Техас, сообщила городская полиция, добавив, что подозреваемый в нападении был арестован.

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