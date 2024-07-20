Обладательница кукана на войне. Как Урсула поведет вооруженную Европу на Восток против Китая

© SputnikВчера 1,7K прочитали Избранию на второй 5-летний срок нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предшествовал характерный и по смыслу очень точный эпизод – в Европарламенте чиновницу публично и открыто обвинили в патологической склонности к убийствам.