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ВСУ бьют по Донецку западными ракетами: раскрыты детали атаки
В РФ заявили, что Киев бьёт по Донецку преимущественно боеприпасами западного производства. Представители РФ сообщают, что ВСУ также применяют украинские ракеты собственной разработки, дополняя ими зарубежный арсенал.
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Вести» рассказал, что украинские вооружённые силы при атаках на Донецк используют преимущественно ракеты западного производства. По его словам, киевская сторона задействует как боеприпасы, поставленные западными партнёрами, так и собственные украинские ракеты «Фламинго». Пушилин при этом подчеркнул, что для столицы Донецкой Народной Республики подобные обстрелы — к сожалению, далеко не в первый раз.
В эфире глава республики пояснил, что среди применяемых против города средств зафиксированы ракеты Storm Shadow — боеприпасы, поставляемые Украине западными странами: «Для атак используются украинские ракеты, но только поставленные как раз западными партнёрами преимущественно», — отметил Пушилин. Таким образом, основной ударный потенциал при атаках на донецкое направление формируется за счёт зарубежных поставок. Собственные украинские разработки при этом носят вспомогательный характер, дополняя арсенал, созданный за счёт западных союзников.
Напомним, 26 августа украинские силы нанесли удар по центральной части Донецка. По информации руководства ДНР, атака проводилась с применением крылатых боеприпасов большой дальности — ракет Storm Shadow и SCALP. В результате попадания пострадали восемь человек, двое из которых — дети.
Великобритания получит доступ к массиву данных, собранных во время боевых действий на Украине, в обмен на раскрытие секретной информации о компонентах для ракеты большой дальности SCALP,