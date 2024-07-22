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Выборы в США отменяются? Что стоит за отставкой Байдена

Выборы в США отменяются? Что стоит за отставкой Байдена

Коллаж Царьграда Президент Байден вышел из президентской гонки. ПШЕНИЧНИКОВ ИГОРЬ Отставка, о которой знали заранее Итак, случилось то, чего требовали уже практически все демократы и что было только делом времени.

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Александр Макеев
Самый лучший выход США из предстоящего президентского поражения демократов, чтобы избежать гражданской войны - это до 5 ноября 2024 года разделение США на самостоятельные &quot;независимые друг от друга&quot; республиканские штаты, демократические штаты извращенцев, и самостоятельные штаты ни за демократов, ни за республиканцев. Тогда демократические штаты ринутся самоубийственно воевать со всеми странами, которые ненавидят их фюреры нацисты-извращенцы. Двинут свои войска, в союзе с их вассалами  Великобританией, Германией, Польшей, трибалтийскими вымиратами, Финляндией и Швецией, против России на территорию Украины, Белоруссии, Калининградскую область, Карелию, Ленинградскую область, Псковскую область; вместе с Японией, Южной Кореей и Филиппинами, Австралией и Новой Зеландией на КНДР и на Тайвань против Китая; и в Израиль против Ирана, Сирии и всего исламского мира Ближнего Востока и Африки!
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