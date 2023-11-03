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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Три рецепта диетического обалденного плова в мультиварке

Быстрые и вкусные рецепты плова в мультиварке. Плов с курицей и овощами: Ингредиенты: — 500 г куриного филе, нарезанного на кусочки — 2 стакана риса — 1 луковица, нарезанная полукольцами — 2 морковки, нарезанные палочками — 1 перец, нарезанный полукольцами — 3 столовые ложки масла — 4 стакана ….

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