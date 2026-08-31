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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вест Хэм» за 18 млн фунтов купил вингера «Викинга» Эустбе

« Вест Хэм » приобрел вингера « Викинга » Эдвин Эустбе. 21-летний норвежский футболист заключил контракт с командой из Чемпионшипа по схеме «4+1».

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